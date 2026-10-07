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Общество

Более 1700 единиц табачной продукции изъяли из незаконного оборота в Псковской области

Соблюдение антитабачного законодательства и правил продажи табачной и никотинсодержащей продукции контролирует Управление Роспотребнадзора по Псковской области. Так, за девять месяцев 2026 года сотрудники провели 29 выездных обследований, в 22 случаях из-за нарушений незамедлительно организовали контрольную закупку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Изображение: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Псковской области

Из незаконного оборота изъяли 1 785 единиц продукции. Специалисты составили 30 протоколов и выдали предписания об устранении нарушений. Проверены продавцы, не зарегистрированные в системе маркировки (ГИС МТ): проведено шесть инспекционных визитов, составлено семь протоколов, выданы предписания.

Сотрудники Роспотребнадзора также оценили соблюдение требований закона: они составили пять протоколов за открытую выкладку продукции или отсутствие перечня с ценами и ещё один протокол – за продажу табачной продукции несовершеннолетнему.

Велась борьба и с онлайн-продажами: в суды направили три иска о закрытии сайтов с дистанционной торговлей табачной продукцией. Все сайты заблокированы.

Ранее сообщалось, что в Псковской области накрыли канал поставки контрабандных сигарет из Белоруссии.

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