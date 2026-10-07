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Происшествия

Приставы добились от виновника смертельного ДТП в Пскове выплаты компенсации

Судебные приставы обеспечили выплату компенсации семье погибшего в ДТП в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В октябре 2025 года водитель Audi А8 проехал по перекрёстку на красный свет со скоростью около 125 км/ч. Жертвой трагедии стал водитель Volkswagen Golf, двигавшийся по правилам при горящем зелёном сигнале.

Несмотря на полное признание вины и раскаяние подсудимого, суд учёл его неоднократные прошлые нарушения ПДД и высокий риск того, что он, будучи иностранным гражданином, попытается скрыться за границей. Прямо в зале суда ему изменили меру пресечения на заключение под стражу, а итоговое наказание составило два с половиной года в колонии-поселении и лишение водительских прав на тот же срок.

Также семья погибшего обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, и судья частично удовлетворил эти требования, обязав виновника выплатить матери погибшего 1,25 миллиона рублей, а каждой из двух его сестёр – по одному миллиону рублей (с учётом сумм, которые подсудимый уже добровольно перечислил ранее).

В отделение судебных приставов Печорского и Палкинского районов на исполнение поступило три документа о взыскании компенсации в пользу родственников погибшего на общую сумму 1 миллион 650 тысяч рублей.

Так как в установленный законом срок 21-летний житель Печор свои финансовые обязательства не исполнил, сотрудник ведомства применил в рамках каждого исполнительного производства штрафную санкцию в виде исполнительского сбора в размере 198 тысяч рублей.

Отбывая наказание в исправительной колонии, осуждённый устроился на работу на местное производство. Чтобы своевременно погасить долг перед потерпевшими, он по собственной инициативе написал заявление об удержании части заработной платы в счёт исполнения обязательств. Благодаря регулярным отчислениям из его дохода задолженность была полностью погашена.

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