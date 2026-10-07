Страдающего от потери памяти пенсионера разыскивают в Великих Луках

22:57, 07 октября 2026, ПАИ

75-летнего Виктора Орлова разыскивают в Великих Луках, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

7 октября пенсионер вышел из дома и не вернулся.

Мужчина ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, у него тёмно-русые с проседью волосы, серые глаза. Был одет в голубую куртку, чёрные спортивные штаны, кроссовки, кепку. С собой у него чёрная сумка. Кроме того, у пропавшего может быть потеря памяти.

Ранее сообщалось, что в регионе продолжаются поиски 68-летнего Александра Бабакова, который пропал 5 октября в Невельском районе. Также в Псковской области разыскивают 78-летнюю Любовь Бырсан (Григорьеву), местонахождение которой неизвестно с 22 сентября.