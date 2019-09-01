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Общество

В Пскове изменится схема движения автобусов в связи с ремонтом улицы Максима Горького

2 сентября в связи с ремонтными работами на улице Максима Горького в Пскове изменится схема движения общественного транспорта. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Псковпассажиравтотранс», с 8:00 понедельника и до 20:00 4 сентября закрыт участок дороги в районе Дамбы. Это отразится на движении автобусов №2, 3, 8, 8а, 19.

«Двойка» от вокзала пойдет по Юбилейной улице, затем повернет на улицу Мирную, оттуда на Максима Горького, минуя ремонтируемый участок. Обратно автобус с Народной сразу повернет на улицу Юбилейную и далее по маршруту. Остановки «ул.Петровская», «Центральная городская библиотека», «Областная больница», «Храм А.Невского», «Дамба» на эти дни будут упразднены, уточнили в транспортной компании.

Автобусы маршрутов №19, 5, 8 и 8а, двигаясь с площади Ленина повернут на Максима Горького, а потом на улицу Розы Люксембург, Народную и далее по Юбилейной.  Остановок «Областная больница», «Храм Александра Невского», «Дамба» не будет.

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