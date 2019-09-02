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Общество

Проектный офис «Команды 2018» открылся в Дно

2 сентября в Дно в районном культурном центре открылся проектный офис «Команды 2018». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и советник губернатора, куратор проекта «Команда 2018» Дарья Яковлева.

Глава региона пообщался с участниками команды проектного офиса, работниками культурного центра, активов города и района, которые представили свои инициативы.

В частности, жительница деревни Искра Дновского района презентовала проект сельской газеты, она издается с 2016 года, трудятся над ней два корреспондента. Кроме того, в рамках проекта женщина уже провела экскурсии и сейчас заканчивается установка детской площадки, спонсор уже найден. Михаил Ведерников похвалил местную жительницу за реализованные проекты.

Женщина также рассказала, что в деревне Искра усадебный парк находится в плохом состоянии. Она планирует подготовить проект по приведению парка в порядок. Михаил Ведерников поручил Дарье Яковлевой помочь с написанием проекта по благоустройству парка.

Кроме того, в рамках мероприятия губернатору представили проект передвижных библиотек. Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области планируется реконструировать три библиотеки, по федеральной программе на эти цели выделены 25 млн рублей. Глава региона подчеркнул, что эти библиотеки будут очень современными.

Еще один проект – организация туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья. Его авторы планируют проводить работу на территории всего Дновского района. Михаил Ведерников поддержал инициаторов в том, что необходимо приводить местные памятники и туристические объекты в порядок. Авторы проекта выразили желание развивать вейкбординг для людей с ОВЗ, отметив, что псковский вейкпарк готов предоставить площадку, но нужны специалисты-наблюдатели. Михаил Ведерников пообещал оказать поддержку.

Помимо этого, собравшимся рассказали о кулинарном фестивале «Скатерть – самобранка», который также реализуется в деревне Искра. По словам организаторов, фестиваль планируется развивать, но необходима информационная поддержка. Глава региона отметил, что вопрос продвижения проработают с комитетом по туризму Псковской области, чтобы включить фестиваль в календарный план мероприятий.

На мероприятии также затронули вопрос о подъездах к деревням Колотушино и Морино, с которыми связаны трагические события Великой Отечественной войны. Михаил Ведерников попросил заявителей сформулировать просьбу и пообещал оказать посильную помощь.

Также прозвучала просьба оказать помощь для секции бокса на базе районного культурного центра. По словам местных жителей, молодежь в муниципалитете заинтересована в этом виде спорта – воспитанники секции входят в состав сборной региона, но наблюдаются проблемы с инвентарем, требуются боксерские мешки, груши, а с расходными материалами помогает областная федерация бокса. Михаил Ведерников попросил подготовить полный перечень необходимого инвентаря.

Собравшиеся поблагодарили губернатора и начальника управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталью Плявинскую за создание проектного офиса «Команды 2018» и за оказанную поддержку. Глава региона подчеркнул, что ремонтом помещений занималась команды строителей, которые строили новую школу в Дно, и выразил им благодарность.

«Очень важно чтобы все понимали, что такие проектные офисы — это дополнительные возможности для района», - заявил губернатор.

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