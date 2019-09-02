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Экономика

Минск намерен привлечь американских специалистов для освоения нетрадиционных залежей нефти

ПО «Белоруснефть» намерено привлечь к разработке трудноизвлекаемых запасов специалистов американской компании Miller&Lents. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе «Белоруснефти» по итогам визита председателя совета директоров компании Miller&Lents Роберта Оберста в Гомель, передаёт ТАСС.

Речь идет о применении новой методики многостадийного гидроразрыва пласта, которая называется Plug and Perf. Данная технология имеет преимущества перед другими методиками добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

«Руководство «Белоруснефти» обсудило с топ-менеджером Miller&Lents перспективы двустороннего сотрудничества. Американские эксперты изучат материалы и исследования и проконсультируют белорусских нефтяников по технологии и методикам проведения операций», - сообщил в «Белоруснефти».

Отмечается, что американский опыт Белоруссии может быть полезен при разработке некоторых участков Речицкого месторождения (Гомельскя область), именно эти залежи относят к нетрадиционным запасам. В настоящее время белорусские специалисты проводят масштабные исследования, реализуется дорожная карта по оценке потенциала и перспектив освоения нетрадиционных углеводородов.

Например, на одной из скважин Речицкого месторождения выполняются операции по технологии Plug and Perf, в основном такие технологические процессы для белорусских специалистов в новинку. «Если сравнивать с обычным для предприятия многостадийным ГРП, то операции по методике Plug and Perf позволяют более масштабно и агрессивно воздействовать на пласт. Основные преимущества такой технологии - в увеличении площади охвата и количества стадий гидроразрыва», - говорится в сообщении.

Miller&Lents оказывает консалтинговые услуги в сфере добычи нефти, в том числе имеет опыт добычи сланцевых месторождений. Ее услуги могут быть востребованы при разработке I-III пачки Речицкого месторождения. Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа.

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