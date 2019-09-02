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Общество

В Краснодаре открыли школу с 24 первыми классами – от «А» до «Ш»

Рекордное количество первых классов набрали в краснодарской школе на улице Героя Аверкиева, 32. Родители учеников говорят, что рады первому учебному заведению в активно строящемся микрорайоне.

«Школа на Аверкиева – новая. Ее только недавно открыли», – рассказали 2 сентября «Фонтанке» в 11-й среднеобразовательной школе, филиалом которой и стало учебное заведение-рекордсмен.

Строительство филиала было завершено в конце марта и стало важным событием для Восточно-Кругликовского микрорайона столицы Кубани. «В нашем районе не хватает школ. И в нашем районе не перестают строиться многоэтажки», – сообщила «Фонтанке» мать одной из учениц. По ее словам, в Восточно-Кругликовском должна появиться и вторая школа, для которой уже выделили место.

А пока были сформированы 100 классов, четверть из которых – это первые классы – от «А» до «Ш». Буквы «Ё» и «Й» были проигнорированы. Учеников было так много, что в начале учебного года провели 4 линейки.

Присутствовавший на открытии мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что городу нужно строить больше школ, а не ставить рекорды. По его словам, которые приводит «Интерфакс», в другом микрорайоне города, Московском, в одном учебном заведении нынче набрали 19 первых классов.

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