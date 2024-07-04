Горячая линия по вопросам защиты прав потребителей при оказании платных образовательных услуг заработает в Псковской области

18:56, 04 июля 2024, ПАИ

В преддверии нового учебного года жители Псковской области могут задать вопросы о защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг по телефонам горячей линии. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Горячая линия будет работать с 8 по 19 июля с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Задать вопрос специалистам можно по телефонам:

в Пскове, Псковском, Плюсском, Порховском, Дновском, Гдовском и Стругокрасненском районах – (8 8112) 62-24-77, 62-25-03;

в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Новосокольническом, Усвятском районах и Локнянском муниципальном округе – (8 81153) 7-70-96,3-72-01;

в Невельском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах, а также в Красногородском и Опочецком муниципальных округах – (8 81151) 2-54-02, (8 81138) 2-24-23;

в Островском, Палкинском районах, а также в Печорском и Пыталовском муниципальных округах – (8 81152) 3-20-07.

В консультационный центр для потребителей при ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области» можно обратиться по телефонам (8 8112) 66-21-16, 66-83-89.