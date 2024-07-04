Откуда в Великолукском районе появились ромашковые поля, рассказал их владелец

18:59, 04 июля 2024, ПАИ

Историю появления ромашковых полей в Великолукском районе, которые привлекли внимание многих псковичей в качестве фотолокации, рассказал ПАИ президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев.

«В последние годы наша компания нацелена на то, чтобы менять отношение людей к сельскому хозяйству. Потому что у большинства людей, когда говоришь про молочное животноводство, например, возникает в голове картинка пожилой женщины с загрубевшими руками, полуживые животные в навозе и грязи. Мы всячески стараемся пропагандировать, что это не так», – подчеркнул он.

По словам Дмитрия Матвеев, поля были специально засеяны ромашкой, для того чтобы дать земле отдохнуть. В следующем году эти поля будут засеяны другими травами.

При этом сама ромашка – лекарственная. «Мы выбрали специальный сорт ромашки, который используется в лечении. В этом году засеяли, поля будут, и мы на них ничего убирать не будем. Осенью их уберём», – отметил Дмитрий Матвеев.

Поля простираются на порядка 500 гектаров земли. На то, чтобы засеять такую площадь, ушло несколько тонн семян, привезённых из регионов Центрального федерального округа, а также потребовалось несколько миллионов рублей.

Руководитель предприятия также добавил, что любой желающий может прийти на поле и собрать лекарственные растения.