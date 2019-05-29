ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений

20:30, 02 сентября 2019, ПАИ

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Об этой инициативе сообщает РБК.

Издание ссылается на письмо ПФР, направленное заинтересованным сторонам, в котором предлагается назначать пожизненную пенсию по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) гражданам, у которых она окажется выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Остальным застрахованным лицам, по мысли ведомства, пенсия должна быть выплачена единовременно.

В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости. Однако в прошлом году возраст назначения страховой пенсии был повышен, но по пенсионным накоплениям он остался прежним (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

Таким образом, ПФР сталкивается со сложностями: теперь ведомство должно рассчитать, какая страховая пенсия могла быть назначена для граждан в этом возрасте и, исходя из него, определять способ выплат — пожизненная пенсия или единовременная выплата.