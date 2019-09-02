Дорогу в сторону Орлецов отремонтируют до 15 апреля 2020 года

21:30, 02 сентября 2019, ПАИ

Закупка на выполнение работ по ремонту дороги на кладбище Орлецы опубликована на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 24 миллиона 680 тысяч 407,90 рублей. Аукцион состоится 12 сентября.

Подрядчик должен произвести замену бортового камня (422 погонных метра), замену люков колодцев, устройство асфальтобетонного покрытия на площади 16500 кв.м. на проезжей части, включая съезды, устройство покрытия на тротуаре на площади 1560 кв.м., а также нанести осевую линию и поперечную разметку термопластиком. Протяженность ремонтируемого участка со съездами составляет 2,335 км. Срок выполнения работ — до 15 апреля 2020 года.

Работы будут выполнены за счёт средств областного и федерального бюджетов на 2019-2020 годы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Гарантийный срок составляет 48 месяцев на верхний слой покрытия, 24 месяца — на бортовой камень.