Регулярное аэротакси в России планируется запустить в 2022 году

09:30, 03 сентября 2019, ПАИ

В 2022 году в России планируется запустить регулярное аэротакси. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на холдинг «Вертолеты России», бизнес модель планируется отработать на вертолете «Ансат».

Однако, в качестве основного транспорта после завершения испытаний и сертификации будет выбран вертолет VRT500. В этом случае старт проекта агрегатора пассажирских перевозок «Яндекс» и «Вертолетов России» по запуску воздушного такси в Москве может быть отложен минимум на три года.

По словам экспертов, до этого времени партнеры будут заняты созданием концепции развития и оценкой рыночной эффективности воздушных перевозок в Москве.

На первом этапе запуска аэротакси предполагается использовать площадки в Москве и Подмосковье. Полеты будут проходить от МКАД, а если позволит законодательство – от Садового кольца.