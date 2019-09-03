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Общество

Регулярное аэротакси в России планируется запустить в 2022 году

В 2022 году в России планируется запустить регулярное аэротакси. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на холдинг «Вертолеты России», бизнес модель планируется отработать на вертолете «Ансат».

Однако, в качестве основного транспорта после завершения испытаний и сертификации будет выбран вертолет VRT500. В этом случае старт проекта агрегатора пассажирских перевозок «Яндекс» и «Вертолетов России» по запуску воздушного такси в Москве может быть отложен минимум на три года.

По словам экспертов, до этого времени партнеры будут заняты созданием концепции развития и оценкой рыночной эффективности воздушных перевозок в Москве.

На первом этапе запуска аэротакси предполагается использовать площадки в Москве и Подмосковье. Полеты будут проходить от МКАД, а если позволит законодательство – от Садового кольца.

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