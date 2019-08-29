До смерти избивший незнакомца великолучанин предстанет перед судом

10:30, 03 сентября 2019, ПАИ

28-летний житель Великих Лук, избивший до смерти мужчину, предстанет перед судом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В марте возле кафе в Великих Луках обвиняемый поссорился с незнакомцем и нанес ему не менее трех ударов кулаками и ногами по голове. От полученных травм потерпевший вскоре скончался в медицинском учреждении.

Санкция части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.