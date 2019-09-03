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Общество

Новую детскую площадку установили на улице Инженерной в Пскове

Новую детскую площадку за 600 тысяч рублей смонтировали в Пскове возле дома №16 по улице Инженерной. Ее установили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Подрядная организация оборудовала песочницу, установила карусель и качели, детский городок, ограждение, новые скамейки и урны, существующие игровые конструкции не были демонтированы.

«Помимо детской площадки на Инженерной, 16 ждем начала и завершения работ по установке игрового комплекса на улице Новоселов, 5-5а. А в 2020 году новую детскую площадку получит дом №14 по улице Инженерной», - рассказал депутат Псковской городской Думы Денис Иванов, на территории избирательного округа которого расположены эти дома.

Всего в этом году в Пскове установят 13 детских и три спортивных площадки. Средства на проведение работ выделены из бюджетов разного уровня в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».

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