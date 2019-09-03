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Общество

Сотрудники ГИБДД Псковского района напомнили водителям-родителям о правилах перевозки детей

Правила перевозки детей разъяснили водителям в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для сокращения и предупреждения ДТП с детьми-пассажирами и в рамках акции «Безопасный путь в школу» сотрудники ГИБДД провели профилактические лектории с водителями-родителями. После беседы водителям выдали тематические памятки.

В этом году на дорогах Псковского района в ДТП пострадали 12 детей, в семи авариях они были пассажирами.

Два года назад в силу вступили правила, когда перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием удерживающих устройств, в возрасте от 7 до 11 лет допускается использование ремней безопасности и детских кресел. Перевозка несовершеннолетних на переднем сидении разрешена только с использованием удерживающих систем.  

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