Уголовное дело завели на великолучанку, присвоившую найденный в такси телефон

12:05, 03 сентября 2019, ПАИ

В отношении 36-летней жительницы деревни Гвоздово Велколукского района завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Женщина присвоила найденный в такси телефон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию Великих Лук обратился 35-летний житель Санкт-Петербурга. Он рассказал, что ночью ехал на такси и оставил в салоне машины смартфон, стоимостью около 40 тысяч рублей. Но найти телефон петербуржец самостоятельно не смог.

Полицейские установили, что после петербуржца в этом такси ехала жительница Гвоздово. Женщина нашла телефон и решила оставить его себе. Смартфон у неё правоохранители изъяли.