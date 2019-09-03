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Общество

Посвященный памяти жертв Беслана митинг состоялся в Пскове

3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в Псковском лицее экономики и основ предпринимательства № 10 прошел траурный митинг, приуроченный ко дню памяти жертв Беслана. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Сегодня для России трагическая дата. Беслан — это незаживающая рана, с этим нельзя смириться, такое нельзя забыть. В этой ужасной трагедии погибли невинные люди. Мы помним и скорбим о той утрате, но наша обязанность - сохранить память о жертвах. Светлая память всем, кто погиб и бесконечная благодарность тем, кто отдал свои жизни ради спасения других», - отметила директор лицея экономики и основ предпринимательства № 10, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и выпустили в небо белые шары.

После митинга для учащихся 9, 10, 11 классов в актовом зале провели интерактивный урок, посвященный трагическим событиям в Беслане.

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