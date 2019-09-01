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Политика

Белоруссия закрыла границу с Украиной

Белоруссия закрыла границу с Украиной. Такое решение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «Интерфакс».

По словам Александра Лукашенко, соответствующее решение было принято из-за хлынувшего из Украины потока оружия. Он отметил, что там, где оружие в руках «у обычных людей и особенно националистически настроенных - жди терроризма». Поэтому, по его словам, белорусская сторона и была вынуждена усилить пограничный контроль с Украиной.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии за прошлый год на границе с Украиной изъяли более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.

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