Белоруссия закрыла границу с Украиной

20:06, 03 сентября 2019, ПАИ

Белоруссия закрыла границу с Украиной. Такое решение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «Интерфакс».

По словам Александра Лукашенко, соответствующее решение было принято из-за хлынувшего из Украины потока оружия. Он отметил, что там, где оружие в руках «у обычных людей и особенно националистически настроенных - жди терроризма». Поэтому, по его словам, белорусская сторона и была вынуждена усилить пограничный контроль с Украиной.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии за прошлый год на границе с Украиной изъяли более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.