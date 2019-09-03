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Общество

Псковичка через суд поступила в Новгородский университет

Жительница Псковской области через суд поступила в Новгородский университет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Новгородского районного суда.

Девушка осталась без попечения родителей и поэтому имела право на поступление в университет на льготное место. Однако в Новгородский государственный университет на специальность «Лечебное дело» её не зачислили.

Псковичка обратилась с иском в Новгородский районный суд. В суде представитель университета сообщил, что жительница Псковской области прислала в приемную комиссию копию судебного постановления о лишении ее отца родительских прав в нечитаемом виде.

Однако суд принял решение обязать образовательное учреждение зачислить девушку на первый курс. Решение суда в силу пока не вступило, а значит, может быть оспорено университетом.

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