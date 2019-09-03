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Общество

Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»

На обложке нового выпуска «Михайловской пушкинианы» помещена репродукция акварели В.М. Звонцова «Пушкин на Сороти» (1958) из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» — уже 74-й со дня выхода первой брошюры этого научно-популярного издания в 1996 году — вышел в свет и уже доступен для чтения и свободного скачивания на официальном сайте государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Сборник называется «...И я воскрес душой» и содержит материалы Михайловских Пушкинских научных чтений 2016—2018 годов: всего более тридцати статей и заметок. Из них можно узнать много нового о жизни Пушкина и людей из его окружения, об отдельных аспектах творчества первого поэта России, а также о некоторых его современниках и о преемниках культурной традиции. Речь также идёт о преломлении исторического материала в художественной и документальной прозе Пушкина, об отражении и развитии пушкинских мотивов в музыкальных произведениях, в кино и в сценических постановках — от XIX века и до наших дней.

Среди авторов сборника — исследователи литературы, искусства и культуры со всей России (Москва, Санкт-Петербург, Гатчина, Великие Луки, Вологда, Воронеж, Псков, Пушкинские Горы, Троицк, Хмелита) и даже из Белоруссии (Минск) и Италии (Верчелли). Из 27 представленных в сборнике авторов — восемь кандидатов и шесть докторов философии, культурологии, искусствоведения, филологических, экономических, технических наук. При этом подавляющая часть материалов написана популярно, очень живым языком, поэтому издание будет интересно не только филологам, историкам культуры, преподавателям высшей школы, специалистам музейного дела, но и всем, кто интересуется жизнью и творчеством А. С. Пушкина и шире — процессом  становления и развития отечественной и мировой культуры. Рекомендуемый возраст читательской аудитории — 12+.

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