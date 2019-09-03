0
22:54
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
21:13
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
19:15
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
19:07
Селить или не селить: Что будет с хостелами в многоквартирных домах Пскова с 1 октября
17:47
Назначить ежемесячные выплаты сотрудникам первичной медпомощи поручил Владимир Путин
16:37
Прослушивания в театральную мастерскую «Гвозди» состоятся 4 и 5 сентября в Пскове
14:10
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
Еще новости
Общество

Названы самые распространенные виды кибермошенничества в Рунете

Более трети мошеннических схем в Рунете приходится на фишинг, и сейчас это самый популярный вид киберпреступлений, сообщает газета «Известия» со ссылкой на эксперта проекта ОНФ «За права заемщиков».

Согласно исследованию, на втором месте — маскировка злоумышленников под кредитные и финансовые организации, на третьем — привлечение средств в финансовые пирамиды. На четвертой строчке значится привлечение инвестиций граждан в форекс-проекты с обещанием ставок выше рынка. На пятой — подделка или кража электронной подписи.

Как отмечают специалисты, методы киберпреступников становятся все более изощренными и целенаправленными. Тенденции 2019 года — рост количества фальшивых сайтов и махинаций с использованием электронной подписи. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
03 сентября 2019
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
03 сентября 2019
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
03 сентября 2019
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
Назначить ежемесячные выплаты сотрудникам первичной медпомощи поручил Владимир Путин
03 сентября 2019
Назначить ежемесячные выплаты сотрудникам первичной медпомощи поручил Владимир Путин
Прослушивания в театральную мастерскую «Гвозди» состоятся 4 и 5 сентября в Пскове
03 сентября 2019
Прослушивания в театральную мастерскую «Гвозди» состоятся 4 и 5 сентября в Пскове
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
03 сентября 2019
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
03 сентября 2019
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
03 сентября 2019
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена

Идет загрузка...