Названы самые распространенные виды кибермошенничества в Рунете

09:09, 04 сентября 2019, ПАИ

Более трети мошеннических схем в Рунете приходится на фишинг, и сейчас это самый популярный вид киберпреступлений, сообщает газета «Известия» со ссылкой на эксперта проекта ОНФ «За права заемщиков».

Согласно исследованию, на втором месте — маскировка злоумышленников под кредитные и финансовые организации, на третьем — привлечение средств в финансовые пирамиды. На четвертой строчке значится привлечение инвестиций граждан в форекс-проекты с обещанием ставок выше рынка. На пятой — подделка или кража электронной подписи.

Как отмечают специалисты, методы киберпреступников становятся все более изощренными и целенаправленными. Тенденции 2019 года — рост количества фальшивых сайтов и махинаций с использованием электронной подписи.