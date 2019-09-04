Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ

10:34, 04 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с председателем комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Игорем Шпектором. Стороны обсудили возможное сотрудничество, остановились на вопросах развития сфер жилищно-коммунального хозяйства, жилищного и дорожного строительства, переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников рассказал Игорю Шпектору о работе по ремонту улично-дорожной сети, обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. Также речь шла о взаимодействии администрации области с государственной корпорацией — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства как в части ликвидации аварийного жилья, так и в части модернизации коммунальной инфраструктуры. За пять лет в благоустроенные квартиры в Псковской области переселились более 4 тысяч человек из более чем 1,7 тысяч аварийных помещений. В этом году регион вступит в новый этап расселения граждан из аварийного жилья. Также в рамках участия области в программе по модернизации коммунальной инфраструктуры Фонд ЖКХ одобрил несколько заявок.

Игорь Шпектор пообещал оказать региону необходимое содействие и поделиться своим опытом работы в сфере ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства. Представитель Общественной палаты РФ посетит ряд объектов коммунальной инфраструктуры, строительных площадок, осмотрит участки, где ведется дорожный ремонт и идет работа по созданию комфортной городской среды.

Делегация представителей Общественной палаты Российской Федерации находится с рабочим визитом в Псковской области. 4 сентября в администрации региона состоится совещание, посвященное вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Псковской области.