Пьяный великолучанин напал на инспектора ГИБДД

12:43, 04 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках пьяный водитель оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 2 сентября у жилого дома в Нагорном проезде патрульные остановили для проверки легковой автомобиль. За рулем «Фольксвагена Пассат» оказался 29-летний житель Великолукского района. Полицейские установили, что автолюбитель находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же выяснилось, что ранее мужчина уже лишался прав и подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, а также был неоднократно судим за кражи, угон и самоуправство.

Водитель отказывался подчиняться требованиям инспектора, а также попытался решить вопрос силой: мужчина начал душить сотрудника полиции. К драке присоединился 23-летний пассажир автомобиля. Нетрезвый великолучанин достал из салона машины деревянную биту и начал угрожать дорожному инспектору. На помощь к стражу порядка пришел его напарник и еще один экипаж ДПС, который удалось вызвать по рации.

Все участники инцидента были задержаны. Проводится проверка по факту применения насилия к представителю власти. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).