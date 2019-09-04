Ради кредита жительницы Палкинского района фиктивно устроились на работу

15:41, 04 сентября 2019, ПАИ

В полицию Пскова за помощью обратились две жительницы деревни Романково Палкинского района. Девушки заявили о том, что стали жертвами мошенников. Якобы, 46-летняя псковичка под предлогом трудоустройства в строительную фирму завладела их деньгами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Однако в итоге выяснилось совсем другое. Весной муж одной из заявительниц хотел взять в псковском банке кредит, но ему отказали. Безработный мужчина не смог предоставить необходимые финансовые справки, кроме того, он уже имел плохую кредитную историю в базе банка.

За помощью в оформлении необходимых бумаг мужчина обратился к знакомой, но та предложила оформить кредитный договор на жену жителя Палкинского района. Для этого ее приятельница согласилась фиктивно трудоустроить девушку в уже неработающую строительную фирму. Взамен бизнесвуман попросила поделиться частью взятых в кредит денег. Сумму в равных частях предлагалось разделить на троих: одну часть получала ИП, вторая - полагалась посреднице, которая познакомила участников сделки, а остаток - получателям кредита. Жителей Романково устроили условия сделки.

Спустя несколько недель, мужчина обратился к услугам предпринимателя повторно и попросил по той же схеме помочь взять кредит на свою сестру. Но в этот раз сумму пришлось поделить уже на четверых: предприимчивый житель Палкинского района также захотел иметь свою долю от сделки.

Всего участникам мошеннической схемы удалось взять два кредита на 170 и 320 тысяч рублей.

Однако платить ежемесячные взносы в банк безработные женщины не стали. Когда с них начали требовать деньги за просроченные с весны платежи, жительницы Романково решили обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.

В настоящее время по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Также решается вопрос о возбуждении дела в отношении заявительниц за заведомо ложный донос.