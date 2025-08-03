В Великих Луках водитель в пьяном виде вылетел в кювет и опрокинулся

21:03, 03 августа 2025, ПАИ

ДТП с участием автомобиля марки Skoda произошло в Великих Луках на улице Дубовая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Водитель отказался от госпитализации. На месте происшествия работают сотрудники государственной автомобильной инспекции, бригада скорой медицинской помощи и спасатели.