В Великих Луках водитель в пьяном виде вылетел в кювет и опрокинулся
ДТП с участием автомобиля марки Skoda произошло в Великих Луках на улице Дубовая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Водитель отказался от госпитализации. На месте происшествия работают сотрудники государственной автомобильной инспекции, бригада скорой медицинской помощи и спасатели.
Более 100 правонарушений выявили инспекторы ГИМС в Псковской области с начала навигации