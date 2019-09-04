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Общество

Сломавший ребро супруге житель Псковского района предстанет перед судом

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт в отношении жителя Псковского района, который в ходе конфликта причинил супруге вред здоровью средней тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

В ходе дознания было установлено, что во время совместного проживания у 64-летнего жителя Псковского района и его супруги периодически происходили конфликты на бытовой почве.

В начале июля 2019 года в вечернее время между супругами по месту их жительства в дер. Похвальщина Псковского района на почве личной неприязни возникла очередная словесная ссора, в ходе которой мужчина подошел к жене и, умышленно нанес ей один удар кулаком в область туловища, чем причинил ей повреждения в виде перелома ребра и кровоподтека поясничной области слева, которые повлекли средней тяжести вред здоровью человека.

Уголовное дело направлено в мировой суд Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 112 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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