Конкурсного управляющего новосокольнического СПК дисквалифицировали за нарушения закона о банкротстве
В Новосокольническом районе дисквалифицировали конкурсного управляющего СПК - колхоз «Родина» за нарушения законодательства о банкротстве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе проверки выявлен факт осуществления расчетов без использования основного расчетного счета должника, в связи с чем прокурор обратился в суд с заявлением о привлечении конкурсного управляющего к административной ответственности по части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве).
Арбитражный суд Псковской области удовлетворил заявление прокурора, за допущенные нарушения конкурсного управляющего СПК - колхоз «Родина» дисквалифицировали на 6 месяцев.
Решение суда не вступило в законную силу.