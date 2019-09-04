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Конкурсного управляющего новосокольнического СПК дисквалифицировали за нарушения закона о банкротстве

В Новосокольническом районе дисквалифицировали конкурсного управляющего СПК - колхоз «Родина» за нарушения законодательства о банкротстве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки выявлен факт осуществления расчетов без использования основного расчетного счета должника, в связи с чем прокурор обратился в суд с заявлением о привлечении конкурсного управляющего к административной ответственности по части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Арбитражный суд Псковской области удовлетворил заявление прокурора, за допущенные нарушения конкурсного управляющего СПК - колхоз «Родина» дисквалифицировали на 6 месяцев.

Решение суда не вступило в законную силу.

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