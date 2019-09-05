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Общество

Эксперты: Лишь 7% туристов прибывают в Эстонию из России

В Эстонии озвучили промежуточные результаты работы в туристической отрасли. Среди воспользовавшихся услугами предприятий по размещению зарубежных туристов 42% прибыло в Эстонию из Финляндии, 9% – из Германии, 7% – из России и 6% – из Латвии, сообщает Delfi (Эстония).

Среди зарубежных туристов 80% приезжали в Эстонию отдыхать, 15% совершали рабочую поездку, остальные – останавливались по другим причинам. Остановиться на ночлег в Таллинне предпочли 58% зарубежных туристов, в Пярну и Тарту – 12% и 8% соответственно.

В июле свои услуги предлагали по всей Эстонии 1403 предприятия по размещению. Стоимость проживания на предприятиях по размещению составила в среднем 40 евро в сутки. В Харьюском уезде стоимость проживания составила 49 евро в сутки, в Пярнуском уезде – 42 евро, в Тартуском уезде – 38 евро и в Ида-Вируском уезде – 32 евро в сутки.

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