Горводоканал будет направлять часть прибыли в бюджет Пскова

11:08, 05 сентября 2019, ПАИ

Горводоканал будет направлять часть прибыли в бюджет Пскова, сообщила на сессии Псковской городской Думы руководитель финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, вопрос прозвучал в рамках обсуждения изменений в бюджет областной столицы.

Она пояснила, что ранее Горводоканал направлял прибыль на погашение обязательств по соглашению с Банком реконструкции и развития, но поскольку Горводоканал досрочно погасил задолженность перед банком, то теперь принимается решение о направлении части прибыли предприятия в бюдждет города.

В июне 2019 года глава региона Михаил Ведерников договорился с главой Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным о сотрудничестве и финансовом участии в проекте модернизации системы водоотведения. 106 млн рублей получит от фонда Горводоканал.