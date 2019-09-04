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За убийство знакомого житель Струг Красных проведет 8 лет в колонии строгого режима

48-летний житель поселка Струги Красные осужден на 8 лет лишения свободы за убийство знакомого, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Стругокрасненского района.

Вечером 17 мая 2018 года двое мужчин поссорились в ходе распития спиртного, и один из них ударил оппонента. Он нанес потерпевшему не менее трех ударов кулаком по голове, а затем взял кухонный нож и восемь раз ударил его по лицу и шее. От полученных травм мужчина скончался.

Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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