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Общество

Только 11% россиянок считают привлекательными бородатых мужчин

Только 11% россиянок считают привлекательными бородатых мужчин, и лишь 1% из них выбирают длиннобородых, говорится в исследовании ВЦИОМ.

69% участниц опроса сообщили, что выбирают гладковыбритых мужчин. Легкую щетину считают красивой 22%.

93% россиян мужского пола никогда не носили длинные бороды, только 10% носят бороду. В основном мужчины ходят с легкой щетиной (27%) и усами (14%).

Те, кто не бреются признаются, что им лень (35%). Для кого-то сильна привычка (30%). 16% уверены, что борода делает их более привлекательным, еще 10% носят бороду, чтобы казаться старше или солиднее.

Большинство обладателей бород ухаживают за ними сами (91%), остальные 8% прибегают к помощи парикмахеров или барбершопов. 

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