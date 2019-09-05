33 куста дикой конопли уничтожили полицейские в Опочецком районе

14:03, 05 сентября 2019, ПАИ

33 куста дикой конопли уничтожили полицейские в Опочецком районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, растения удалось обнаружить во время планового рейда.

На место прибыл глава Пригородной волости Сергей Николаев и предложил уничтожить растения, не дожидаясь установленного предписанием срока. Помощь в сборе и уничтожении растений оказали воспитанники военно-патриотического клуба «Беркут».

Детям рассказали об опасности, которую представляет собой эта находка, а также о том, какая ответственность грозит за культивацию, хранение, сбыт и употребление наркотических средств.