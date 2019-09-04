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В Санкт-Петербурге мужчина из пневматической винтовки обстрелял детский сад

В Санкт-Петербурге житель одной из многоэтажек на Ириновском проспекте попал в сводки полиции за стрельбу по детскому саду. Из дошкольного образовательного учреждения, который расположен напротив дома задержанного, поступил звонок 4 сентября около 10:30. Работники садика сообщили, что слышат звуки стрельбы.

А вскоре стало известно, что одна из пуль попала в дворника, пишет Фонтанка.

Стражи правопорядка прибыли на место и быстро установили, откуда велась стрельба. Установлено, что 39-летний мужчина из пневматической винтовки стрелял по окнам детского сада.

Пострадавший дворник был доставлен в медучреждение. Врачи диагностировали ушиб ребра. Дворника уже отпустили домой.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ). Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.

Причины, заставившие жителя Петербурга открыть стрельбу по детскому саду, не сообщаются.

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