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Общество

Переезд на улице Железнодорожной в Пскове закроют для автотранспорта в ночь на 6 сентября

В ночь на 6 сентября будет закрыт для автотранспорта железнодорожный переезд на 276-м километре станции «Псков - Туристский», расположенный на улице Железнодорожной в Пскове. Проезд на этом участке будет запрещён с 22:00 5 сентября до 4:00 6 сентября.

Перекрытие связано с проведением ремонтных работ.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит автомобилистов выбирать пути объезда.

Также с сегодняшнего дня на ремонт закрылся участок улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской. Работы завершатся в ноябре.

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