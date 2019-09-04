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Более 3 млн рублей похитила бухгалтер одного из соцучреждений Палкинского района

Бухгалтер одного из государственных учреждений социального обслуживания на территории Палкинского района похитила мошенническим путем похитила более 3 млн рублей. Такой суммой на завладела в период с 1 января 2016 года по 14 мая текущего года, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Палкинского района..

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

В связи с необходимостью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество подозреваемой. Это два автомобиля, общая стоимость которых составляет 240 тыс. рублей.

С учетом позиции прокурора постановлением Палкинского районного суда ходатайство следователя удовлетворено. Женщине запрещено распоряжаться имуществом путем его отчуждения любым законным способом.

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