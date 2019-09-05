Новый парк может появиться на Запсковье
Благоустроенное общественное пространство может появиться между строящимся детским садом и гипермаркетом «Лента» в 12-м микрорайоне Пскова (Запсковье), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
Губернатор региона Михаил Ведерников назвал спекуляцией информацию о том, что в этом месте будут строить
В рамках национального проекта «Демография» в 12-м микрорайоне Пскова возводится детский сад на 270 мест. Его открытие состоится в 2020 году.