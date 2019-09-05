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Общество

Новый парк может появиться на Запсковье

Благоустроенное общественное пространство может появиться между строящимся детским садом и гипермаркетом «Лента» в 12-м микрорайоне Пскова (Запсковье), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор региона Михаил Ведерников назвал спекуляцией информацию о том, что в этом месте будут строить какое-либо здание. «Участок находится в федеральной собственности. Администрация Псковской области уже обратилась в Росимущество с просьбой о передаче земли в собственность региона. Комфортное общественное пространство может стать местом притяжения для жителей микрорайона. При благоустройстве территории будут учтены пожелания псковичей», — подчеркнул он.

В рамках национального проекта «Демография» в 12-м микрорайоне Пскова возводится детский сад на 270 мест. Его открытие состоится в 2020 году.

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