Новый служебный автомобиль для подвоза учащихся появился в пушкиногорской школе

21:54, 20 января 2025, ПАИ

Новый служебный автомобиль «Газель NEXT» поступил на днях в среднюю общеобразовательную школу имени А. С. Пушкина. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«17-местная «Газель» после оформления всей необходимой документации будет использоваться для подвоза учащихся на внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, для организации экскурсионных поездок. Благодарю губернатора области Михаила Ведерникова за обеспечение базовой школы нашего района новым современным транспортным средством», – говорится в сообщении.

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