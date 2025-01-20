Неделя памяти жертв Холокоста стартовала в Опочецком округе

20:43, 20 января 2025, ПАИ

У обелиска на братской могиле мирных жителей, погибших от рук фашистов в годы оккупации Опочки и Опочецкого района, прошёл митинг, посвящённый памяти жертв холокоста. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Руководитель Опочецкого краеведческого музея Александр Кондратеня рассказал школьникам и студентам, что такое холокост и что происходило в военные годы с евреями.

Как пишет районная газета, до войны в Опочке проживало 70 еврейских семей – более 200 человек. С приходом немцев их держали на первом этаже полуразрушенного корпуса в центре города. Внутри было сыро и холодно. Людей морили голодом, заставляли работать. Многие зиму в таких условиях пережить не смогли. Выживших евреев уничтожили 8 марта в 1942 году. Рано утром обессиленных стариков, женщин и детей выгнали из гетто и повели по мосту через Великую. В колонне было более 100 человек – их расстреляли недалеко от Опочки.

Собравшиеся почтили память погибших от рук фашистов минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.