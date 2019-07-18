Порядка 13 млн рублей требуется на внутреннее наполнение нового детсада на Звёздной в Пскове

11:06, 18 июля 2019, ПАИ

Порядка 13 млн рублей требуется на внутреннее наполнение нового детского сада на 270 мест на улице Звездной в Псков, сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко в ходе контрольного выезда на объект 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Эти средства необходимы для покупки посуды, матрасов, спортинвентаря и других вещей.

Строящийся объект также осмотрели глава администрации Пскова Александр Братчиков и его заместитель Александр Коновалов. Экскурсия началась с прилегающей территории. Представители подрядчика рассказали, что въезд на территорию будет оборудован шлагбаумом, на парковке для родителей будет 15 мест.

Александр Коновалов предложил поменять конфигурацию забора и сделать его «глухим» для безопасности детей.

Александр Братчиков поинтересовался, нельзя ли установить два забора, чтобы оградить детей от автомобилей, которые будут заезжать на парковку. Решение было поддержано.

Затем участники выезда осмотрели помещения, где идет внутренняя отделка: пищеблок, зал для гимнастики и другие. Анна Кузыченко отметила, что на первом этаже будут ясли для детей от 1,5 до 3 лет (80 мест), и подчеркнула, что к 2024 году проблема с ясельными местами должна быть решена.

В учреждении будет собственный медицинский кабинет, лифт, высота потолков составит 3,2 м. Подрядчик уже приступил к благоустройству территории, которое планируется закончить к октябрю. К 1 декабря объект должен быть сдан.

Александр Братчиков отметил, что еще один такой детский сад строится в Борисовичах. Он добавил, что район вблизи детсада на Звездной развивается, и дошкольное учреждение будет востребовано. Глава администрации города уверен, что подрядчик должен справиться с работами, и если благоустройство территории закончат к концу сентября, то проблем с вводом детсада в эксплуатацию не будет. Александр Братчиков также заявил, что прямое федеральное финансирование для строительства детсада стало возможным благодаря работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

До конца 2019 года в Пскове и Великих Луках появятся четыре новых детских сада и ясельные группы в рамках национального проекта «Демография». В результате работы главы региона с федеральными министерствами Псковская область получит более 732 млн рублей из федерального бюджета по нацпроекту «Образование». При этом софинансирование субъекта будет равно 55 млн рублей. В рамках нацпроекта «Демография» в течение 2019-2021 в Псковскую область поступит из госзказны порядка 912 млн рублей на условиях софинансирования в размере 9 млн рублей.