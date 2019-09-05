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Общество

Сахар и сливочное масло подешевели в Псковской области

Сахар-песок и сливочное масло подешевели в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном территориальном органе Федеральной службе государственной статистики (Псковстат).

Так, средняя цена килограмма сахара на 4 сентября составила 33 рубля 94 копейки (на 26 августа – 34 рубля 43 копейки). А стоимость килограмма сливочного масла не превысила 580 рублей 96 копеек (на 26 августа – 582 рубля 22 копейки).

С 26 августа незначительно подросла в цене сметана – с 200 рублей 75 копеек до 201 рубля 33 копеек за килограмм. Немного снизилась стоимость вермишели – с 86 рублей 38 копеек до 85 рублей 91 копейки.

Помимо этого, упали цены на морковь (с 41 рубля 96 копеек до 39 рублей 80 копеек), репчатый лук (с 38 рублей 4 копеек до 36 рублей 7 копеек), свежие огурцы (с 68 рублей 94 копеек до 67 рублей 89 копеек) и помидоры (с 91 рубля 37 копеек до 81 рубля 14 копеек) за килограмм.

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