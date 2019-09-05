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Общество

Новый сервис для знакомств и свиданий запустила Facebook

Новый сервис для знакомств и свиданий – Facebook Dating – запустила социальная сеть Facebook. Как пишет ТАСС, пока он будет доступен только в США и ряде стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В Европе сервис начнет действовать к началу 2020 года.

Пользоваться Facebook Dating смогут лица старше 18 лет. Отмечается, что приложение будет рекомендовать пользователю «вторую половинку» исходя из той информации, которую он указал в своем профиле (предпочтений и интересов), а также на основании «лайков», которые он оставляет в соцсети.

Чтобы пользователи могли больше рассказать о себе, новый сервис позволит переносить в свой профиль посты, сделанные в социальной сети Instagram.

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