После запрета на регистрационные действия с транспортом великолукский завод-должник выплатил зарплату работникам

10:05, 06 сентября 2019, ПАИ

Завод-должник из Великих Лук после введения запрета на регистрационные действия с его движимым имуществом рассчитался с долгами по заработной плате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Задолженность по зарплате была перед 33 сотрудниками завода, её общая сумма - 1 миллион 677 тысяч рублей.

33 судебных приказа в отношении великолукского завода о взыскании задолженности по заработной плате были переданы в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств. В отношении завода судебный была применена мера принудительного исполнения. Под запрет на регистрационные действия попали 8 транспортных средств.