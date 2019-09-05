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После запрета на регистрационные действия с транспортом великолукский завод-должник выплатил зарплату работникам

Завод-должник из Великих Лук после введения запрета на регистрационные действия с его движимым имуществом рассчитался с долгами по заработной плате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Задолженность по зарплате была перед 33 сотрудниками завода, её общая сумма -  1 миллион 677 тысяч рублей.

33 судебных приказа в отношении великолукского завода о взыскании задолженности по заработной плате были переданы в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств.  В отношении завода судебный была применена мера принудительного исполнения.  Под запрет на регистрационные действия попали 8 транспортных средств.

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