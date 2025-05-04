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Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет в Опочецком районе

ДТП с участием автомобиля «Пежо» произошло в деревне Аристово Опочецкого района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль вылетел в кювет в Опочецком районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль вылетел в кювет в Опочецком районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

68-летняя женщина ехала со стороны Опочки и при повороте к магазину не справилась с управлением, в результате машина съехала в кювет.

Водитель не пострадала. Находившаяся в машине пассажирка при выходе из автомобиля упала и получила ушибы. Участники ДТП от госпитализации отказались.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

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