Автомобиль вылетел в кювет в Опочецком районе

11:56, 02 мая 2025, ПАИ

ДТП с участием автомобиля «Пежо» произошло в деревне Аристово Опочецкого района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

68-летняя женщина ехала со стороны Опочки и при повороте к магазину не справилась с управлением, в результате машина съехала в кювет.

Водитель не пострадала. Находившаяся в машине пассажирка при выходе из автомобиля упала и получила ушибы. Участники ДТП от госпитализации отказались.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.