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Происшествия

Гость из Москвы погиб при пожаре в новоржевской деревне

Возгорание матраса на печи произошло в доме в деревне Гущино Новоржевского района. В результате происшествия погиб 56-летний мужчина, приехавший из Москвы с родственниками на майские праздники. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали пожарные, следователи и бригада скорой помощи.

  • Гость из Москвы погиб при пожаре в новоржевской деревне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Гость из Москвы погиб при пожаре в новоржевской деревне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Гость из Москвы погиб при пожаре в новоржевской деревне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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