Гость из Москвы погиб при пожаре в новоржевской деревне

23:59, 02 мая 2025, ПАИ

Возгорание матраса на печи произошло в доме в деревне Гущино Новоржевского района. В результате происшествия погиб 56-летний мужчина, приехавший из Москвы с родственниками на майские праздники. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работали пожарные, следователи и бригада скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.