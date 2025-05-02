Гость из Москвы погиб при пожаре в новоржевской деревне
Возгорание матраса на печи произошло в доме в деревне Гущино Новоржевского района. В результате происшествия погиб 56-летний мужчина, приехавший из Москвы с родственниками на майские праздники. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
На месте работали пожарные, следователи и бригада скорой помощи.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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