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Происшествия

После столкновения двух автомобилей в Новосокольниках один из них съехал в кювет

Два автомобиля столкнулись на улице Октябрьской в Новосокольниках сегодня, 1 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

  • После столкновения двух автомобилей в Новосокольниках один из них съехал в кювет
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • После столкновения двух автомобилей в Новосокольниках один из них съехал в кювет
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • После столкновения двух автомобилей в Новосокольниках один из них съехал в кювет
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • После столкновения двух автомобилей в Новосокольниках один из них съехал в кювет
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • После столкновения двух автомобилей в Новосокольниках один из них съехал в кювет
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • После столкновения двух автомобилей в Новосокольниках один из них съехал в кювет
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • После столкновения двух автомобилей в Новосокольниках один из них съехал в кювет
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Водитель «Нивы» 1972 года рождения совершал поворот налево, когда в него сзади врезался «Форд» под управлением девушки 1985 года рождения.

От удара «Форд» съехал в кювет.

Участники ДТП от госпитализации отказались. На месте работают сотрудники ГАИ, пожарное подразделение и бригада скорой помощи.

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