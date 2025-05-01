После столкновения двух автомобилей в Новосокольниках один из них съехал в кювет
Два автомобиля столкнулись на улице Октябрьской в Новосокольниках сегодня, 1 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
Водитель «Нивы» 1972 года рождения совершал поворот налево, когда в него сзади врезался «Форд» под управлением девушки 1985 года рождения.
От удара «Форд» съехал в кювет.
Участники ДТП от госпитализации отказались. На месте работают сотрудники ГАИ, пожарное подразделение и бригада скорой помощи.
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