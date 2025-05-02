Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на автодороге Сорокино – Чихачево в Дедовичском районе. Об этом сообщается в Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

58-летний водитель, управлявший «Шевроле Нива», потерял контроль над транспортным средством после отсоединения левого заднего колеса.

  • Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и перевернулся. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля, который был доставлен в медицинское учреждение Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 мая 2025

Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
02 мая 2025

Автомобиль вылетел в кювет в Опочецком районе
02 мая 2025

В Усвятском районе проводится проверка по сообщению о гибели двух человек при пожаре
01 мая 2025

После столкновения двух автомобилей в Новосокольниках один из них съехал в кювет
01 мая 2025

Девушка врезалась в дерево на мопеде в Пскове
01 мая 2025

«Мужчина режет, а девушка смеётся»: очевидцы рассказали о спасении собаки в Пскове
01 мая 2025

Худощавую женщину с короткими чёрными волосами продолжают искать в Псковском районе
30 апреля 2025

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Стругах Красных
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...