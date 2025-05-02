Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на автодороге Сорокино – Чихачево в Дедовичском районе. Об этом сообщается в Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
58-летний водитель, управлявший «Шевроле Нива», потерял контроль над транспортным средством после отсоединения левого заднего колеса.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и перевернулся. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля, который был доставлен в медицинское учреждение Пскова.
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