В Пскове на Сиреневом бульваре движение транспорта сделают односторонним

10:50, 06 сентября 2019, ПАИ

Движение автомобилей по Сиреневому бульвару в Пскове станет односторонним. Такое решение принято по итогам заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения 6 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснил заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Градский, в настоящее время в рамках строительства квартала «Северный» идет ремонт Сиреневого бульвара. Проезжая часть довольно узкая — в случае парковки транспорта машинам здесь не разъехаться. Расширение улицы в ближайшее время не планируется, а потому есть предложение вернуться к прежнему алгоритму транспортной развязки в данной части города — одностороннему движению.

После обсуждения всех деталей предложения и удобства для водителей такой организации автомобильных потоков прозвучал вопрос, а не пора ли реконструировать бульвар и сделать его шире, чтобы можно было организовать парковки у расположенных там соцучреждений. Однако руководитель УГХ Пскова Николай Баринов ответил на это тем, что пока такие работы не планируется проводить, а поиск выхода из ситуации необходим уже сейчас.

Члены комиссии поддержали предложение о введении одностороннего движения транспорта.