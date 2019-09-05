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В Великих Луках предприятие погасило задолженность по зарплате в 1,5 млн рублей

Судебные приставы помогли работникам одного из предприятий в Великих Луках получить заработную плату. Работодатель накопил долги в размере 1 млн 677 тысяч рублей перед своими сотрудниками, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Всего на исполнении находились 33 судебных приказа о погашении задолженности по заработной плате. Межрайонным отделом судебных приставов был наложен запрет на регистрацию действий с движимым имуществом предприятия — речь шла о 8 автомобилях завода.

После этих действий руководство предприятия перечислило необходимые средства и погасило долги перед своими работниками в полном объеме.

 

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