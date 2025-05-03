Три хищения предотвратили росгвардейцы в Пскове на праздничных выходных

12:28, 03 мая 2025, ПАИ

Три хищения предотвратили сотрудники Росгвардии в Пскове в эти выходные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

1 мая около 18 и 22 часов из гипермаркетов на улице Труда и Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». На месте росгвардейцы оперативно задержали двух псковичей, 17-ти и 39-ти лет. Они пронесли через кассу неоплаченные продукты.

2 мая в 21:19 сигнал «Тревога» также поступил из гипермаркета на улице Труда. В кратчайшие сроки сотрудники Росгвардии прибыли по адресу и задержали 39-летнего псковича, который похитил продукты.

По данным фактам проводятся проверки.