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Инструменты на 45 тысяч украл великолучанин из багажника ВАЗа

Задержан 27-летний житель деревни Булынино Великолукского района, который украл инструменты из багажника машины в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

35-летний житель Великих Лук обратился в полицию и заявил, что из припаркованного во дворе жилого дома на улице Гастелло автомобиля неизвестный похитил домкрат и шуроповерт. Имущество владелец хранил в багажнике ВАЗ-2107, злоумышленнику удалось подобрать ключ и открыть машину. Ущерб потерпевшему составил около 45 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, молодой человек ранее был неоднократно судим за кражи и угоны. Он признался в содеянном, а похищенное имущество уже успел продать.

По данному факту проводится проверка.

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