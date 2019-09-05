Инструменты на 45 тысяч украл великолучанин из багажника ВАЗа

12:03, 06 сентября 2019, ПАИ

Задержан 27-летний житель деревни Булынино Великолукского района, который украл инструменты из багажника машины в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

35-летний житель Великих Лук обратился в полицию и заявил, что из припаркованного во дворе жилого дома на улице Гастелло автомобиля неизвестный похитил домкрат и шуроповерт. Имущество владелец хранил в багажнике ВАЗ-2107, злоумышленнику удалось подобрать ключ и открыть машину. Ущерб потерпевшему составил около 45 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, молодой человек ранее был неоднократно судим за кражи и угоны. Он признался в содеянном, а похищенное имущество уже успел продать.

По данному факту проводится проверка.